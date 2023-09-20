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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Алиев заявил Блинкену, что остановит АТО в Карабахе, если армянские военные сложат оружие

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 сентября провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеным, в ходе которого назвал Блинкену условия, при которых Баку остановит антитеррористические мероприятия в Карабахе.

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"Касаясь вопроса реинтеграции армянских жителей Карабахского региона, Алиев отметил, что они были неоднократно приглашены для диалога, однако всякий раз они отказывались от встреч. В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что если они (армянские военные - ИФ) сложат оружие и сдадутся, то тогда антитеррористические мероприятия будут приостановлены", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев сообщил Блинкену о причинах, по которым ВС страны начали антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе. "Президент подчеркнул, что гражданские лица и военные Азербайджана стали жертвами подрыва на минах, установленных ДРГ ВС Армении в Карабахском регионе. Кроме этого, армянские военные обстреливали позиции ВС Азербайджана из минометов и стрелкового оружия различного калибра", - отмечает пресс-служба.

Президент сообщил, что в ходе антитеррористических мероприятий азербайджанские военные выводят из строя только легитимные военные цели противника, гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями для ВС Азербайджана.

Блинкен, в свою очередь, выразил беспокойство сложившейся ситуацией, призвал к приостановлению боевых действий, а также заявил, что США поддерживают прямой диалог между Баку и армянами, проживающими в Карабахском регионе, информирует пресс-служба Алиева.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Баку Ильхам Алиев Энтони Блинкен США
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