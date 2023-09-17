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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений
Фото: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии решили остановить переговорный процесс с Израилем о нормализации двусторонних отношений, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на данные арабских СМИ.

По их информации, Эр-Рияд проинформировал о своем решении администрацию США.

Саудовская сторона, по данным СМИ, остановила переговоры, так как не видит возможностей для компромиссов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потому что тот не готов к сближению с палестинцами, на котором настаивает Эр-Рияд.

В августе, по данным Axios со ссылкой на источники, в Белом доме заявили израильскому правительству, что заключение соглашения об установлении дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией возможно лишь при удовлетворении части требований палестинцев.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ, дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.

Саудовская Аравия Израиль
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