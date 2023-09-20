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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Омбудсмен Армении сообщила о 32 погибших при обстрелах в Нагорном Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 человек погибли, свыше 200 получили ранения в ходе начатой 19 сентября военной операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

"ВС Азербайджана применяют против мирного гражданского населения крупнокалиберное оружие, в том числе, артиллерию. В результате обстрелов на данный момент известно о 32 погибших и более 200 раненых. В том числе, среди мирного населения погибли семь человек, двое из которых дети, 35 ранены, из них 13 дети", - говорится в заявлении Манасян.

По ее словам, в результате действий ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе повреждены жилые здания, автомобили.

"Кроме того, утром в среду был обстрелян автомобиль скорой помощи, который направлялся из Степанакерта в Мартакерт, чтобы забрать тела восьми погибших", - отметила Манасян.

Ранее в среду в министерстве обороны Азербайджана сообщили об уничтожении артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, военных объектов и боевой техники на стратегически важных высотах в Нагорном Карабахе.

Во вторник министерство объявило "о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера". В администрации президента Азербайджана заявили, что для прекращения операции "незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что страна не должна вмешиваться в военный конфликт, а безопасность населения непризнанной НКР должна обеспечить Россия.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян выразил опасение, что Азербайджан может не ограничиться операцией в Нагорном Карабахе, а атаковать территорию Армении.

В МИД РФ призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить боевые действия.

Нагорный Карабах
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