Польские пограничники сообщили о нападении на патруль на границе с Белоруссией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь белорусско-польскую границу и совершила нападение на патруль польских пограничников, поврежден служебный автомобиль, заявила в пятницу Пограничная стража Польши.

"Группа агрессивных иностранцев на участке погранзаставы Бяловежа, находясь на белорусской территории, бросала ветками и палками в польских патрульных", - говорится в сообщении.

"Никто из пограничников не пострадал. Во время происшествия был поврежден патрульный автомобиль", - сообщили в польской погранслужбе.

В ведомстве сказали, что за минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 34 иностранца.