Польша обвинила Белоруссию в атаках на границу и попытках дестабилизации
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Польши обвинило Белоруссию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
"Атаки на польскую границу, осуществляемые Беларусью, призваны дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков", - говорится в официальных соцсетях польского военного ведомства.
"Благодаря усилению присутствия Войска Польского на границе российско-белорусский план провалился", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на границе с Белоруссией сосредоточено 10 тыс. польских солдат, а также 5 тыс. пограничников и около тысячи полицейских.