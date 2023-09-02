Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Польские военные опровергли информацию о нарушении вертолетом границы Белоруссии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергает заявление Белоруссии о нарушении границы польским военным вертолетом.

"Сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси польским вертолетом являются абсолютной ложью и провокацией", - заявил представитель Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский польским СМИ.

Он подчеркнул, что Оперативное командование расследовало ситуацию и "данные сводок и радиолокационных записей свидетельствуют о том, что такого инцидента не было".

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что "мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно относиться с большой осторожностью".

Как сообщалось, в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно. Об инциденте проинформировали польскую сторону.

Польша Белоруссия Ми-24
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 2 сентября

ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту безэкипажным катером

Дипломатическое противостояние

Захарова назвала враждебным требование Дании сократить штат посольства России

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Спецпредставитель Ирана обвинил США в усилении активности ИГ в Афганистане

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });