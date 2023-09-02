Польские военные опровергли информацию о нарушении вертолетом границы Белоруссии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергает заявление Белоруссии о нарушении границы польским военным вертолетом.

"Сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси польским вертолетом являются абсолютной ложью и провокацией", - заявил представитель Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский польским СМИ.

Он подчеркнул, что Оперативное командование расследовало ситуацию и "данные сводок и радиолокационных записей свидетельствуют о том, что такого инцидента не было".

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что "мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно относиться с большой осторожностью".

Как сообщалось, в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно. Об инциденте проинформировали польскую сторону.