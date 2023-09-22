Американские сенаторы представили законопроект о помощи Еревану, включая военную

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов, как демократов, так и республиканцев, разработали законопроект об оказании помощи Армении, в том числе военной, и введению санкций в отношении Азербайджана.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он представляет собой реакцию на действия азербайджанских властей. Документ предусматривает гуманитарную помощь армянам в Нагорном Карабахе, лишает Азербайджан возможности получить помощь в области безопасности.

Принятие законопроекта "также разрешило бы иностранное военное финансирование Армении, разработало бы стратегию обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха и ввело бы санкции против режима Алиева за его действия против армян", подчеркнули авторы.

Они предлагают разрешить госдепартаменту США "выделить $10 млн на 2024 финансовый год для оказания помощи Республике Армения по программе иностранного военного финансирования". Эта программа должна "поддержать суверенную независимость Армении, совместные с США тренировки и учения, повысить способность США взаимодействовать с Арменией, подготовить армянские вооруженные силы для будущих межнациональных миротворческих операций".

Агентству США по международному развитию документом предлагается выделить на 2024 финансовый год $30 млн на оказание гуманитарной помощи в Армении и Нагорном Карабахе.

Кроме того, в записке говорится: "Этот закон налагает жесткие санкции, которые помогут привлечь правительство Азербайджана к ответственности за его явные нарушения прав человека, одновременно санкционируя столь необходимую гуманитарную помощь Нагорному Карабаху и народу Армении".

"Мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая, как Азербайджан предпринимает эскалационные шаги по этнической чистке армян в Нагорном Карабахе. Мы должны быстро принять этот закон, чтобы оказать немедленную поддержку армянам в Нагорном Карабахе и обеспечить привлечение азербайджанского режима к ответственности за его серьезные нарушения прав человека и неспровоцированные акты агрессии в отношении армян в регионе", - резюмировали сенаторы.