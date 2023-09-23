МККК направил в Нагорный Карабах 70 тонн гуманитарного груза

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного креста доставил из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор 70 т гуманитарной помощи.

"МККК направил в Нагорный Карабах около 70 тонн гуманитарной помощи", - заявила армянским СМИ представитель МККК Зара Аматуни.

По ее словам, в основном, отправлена мука.

Накануне помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что созданы условия для доставки в Карабах со стороны МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.