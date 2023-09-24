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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

Минздрав Армении сообщил о транспортировке из Карабаха более 20 тяжелораненых

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Более двадцати машин скорой помощи доставляют из Нагорного Карабаха в Армению тяжелораненых, сообщил в воскресенье Минздрав Армении.

"23 машины скорой помощи с медработниками перевозят из Нагорного Карабаха 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Автомобили уже пересекли мост Акари (Лачинский коридор на границе с Арменией - ИФ)", - говорится в сообщении.

Тяжелораненые появились во время военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19-20 сентября.

Хроника 27 сентября 2020 года – 24 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения
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