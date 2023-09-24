Капсула с грунтом астероида Бенну отделилась от зонда OSIRIS-Rex перед приземлением

Предоставленная NASA иллюстрация космического аппарата OSIRIS-Rex на астероиде Бенну Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Капсула с образцами грунта, собранными на астероиде Бенну, в воскресенье отделилась от американского космического аппарата OSIRIS-Rex, пролетающего вблизи Земли, перед предстоящим приземлением, сообщило NASA.

Отделение было осуществлено на высоте 102 тыс. км примерно за четыре часа до посадки. После вхождения в атмосферу Земли в районе 10:42 по времени Восточного побережья США (в 17:42 по Москве) капсула через 13 минут должна приземлиться с помощью парашютной системы на полигоне Пентагона в пустыне в штате Юта в 122 км от города Солт-Лейк-Сити.

Капсула доставит на Землю примерно 250 грамм грунта c астероида. После приземления она будет отправлена в Космический Центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. На орбите астероида зонд находился два года, в течение которых проводилось его дистанционное изучение.

Сблизившись с поверхностью астероида в октябре 2020 года зонд с помощью руки-манипулятора совершил забор грунта.

Ученые рассчитывают, что образцы грунта с Бенну позволят получить новые данные о формировании Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Предполагается, что поверхность астероида может содержать вещество, сохранившееся со времен ее зарождения.

Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

После пролета вблизи Земли аппарат OSIRIS-REx продолжит свой путь к астероиду Апофис для его изучения.

Миссия OSIRIS-REx получила название в честь египетского бога загробного мира Осириса, а астероиду Бенну в 2013 году было присвоено имя в честь птицы, символизирующей воскрешение этого бога.

По данным расчетов траектории движения, астероид Бенну, обнаруженный в сентябре 1999 году, имеет шансы столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год. NASA считает данный объект потенциально опасным для планеты небесным телом. Масса Бенну достигает 140 млн тонн, диметр - 560 м. Падение такого тела на Землю привело бы к катастрофическим последствиям.