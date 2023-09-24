Ереван сообщил об эвакуации 377 человек из Нагорного Карабаха

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха около четырехсот местных жителей.

"По состоянию на 18:00 из Нагорного Карабаха в Армению въехали 377 насильственно перемещенных лиц", - заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что для оказания содействия создана специальная информационная площадка, работает телефон "горячей линии".

В населенном пункте Корнидзор, что на границе с Нагорным Карабахом, создан гуманитарный центр.

Ранее в воскресенье в Степанакерте заявили, что все желающие покинуть Карабах будут вывезены в Армению в сопровождении российских миротворцев.