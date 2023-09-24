В Степанакерте заявили, что желающих покинуть Карабах вывезут в сопровождении миротворцев

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Из Нагорного Карабаха в Армению при сопровождении российских миротворцев будут вывезены все желающие, заявили в воскресенье в правительстве непризнанного Карабаха.

"Сообщаем, что семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий, и изъявившие желание покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев", - говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, что "армяне Нагорного Карабаха стоят перед угрозой этнических чисток".

"Если не будут созданы реальные условия проживания армян Нагорного Карабаха в своих домах и действенные механизмы защиты от этнических чисток, вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха увидят в выезде единственный способ спасти свою жизнь и идентичность, значительно возрастет. Ответственность за развитие подобных событий полностью ляжет на Азербайджан и российских миротворцев", - сказал он.