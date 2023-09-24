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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

МВД Азербайджана заявило, что сдавшимся военным Армении обеспечат выход из Карабаха

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - МВД Азербайджана сообщает, что разоруженным армянским военным будет обеспечена возможность выезда из Карабаха в Армению.

"В соответствии с достигнутым 20 сентября договоренностям, будет обеспечен вывод разоруженного и демобилизованного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана посредством дорог Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечяр", - говорится в заявлении начальника управления пресс-службы МВД Азербайджана Эльшада Гаджиева.

По его словам, для вывода армянских военных будут задействовать как специальные автобусы, так и их личный транспорт.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что с августа 2021 года Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе.

21 сентября Пашинян сообщил, что Армения не участвовала в обсуждениях условий подписания документа о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном при участии командования российского миротворческого контингента.

"Мы не являемся стороной этого документа. И у Армении нет армии в Нагорном Карабахе", - сказал он.

Хроника 27 сентября 2020 года – 24 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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