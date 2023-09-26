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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Глава МИД Белоруссии исключил участие республики в СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Альтернативы политическому и дипломатическому решению конфликта на Украине нет, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

При этом он исключил участие республики в российской специальной военной операции. "Мой ответ - нет", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства на вопрос агентства Associated Press, видит ли он ситуацию, при которой Белоруссия могла бы принять участие в СВО.

Алейник подчеркнул, что республика будет продолжать "делать все, что в наших силах" для достижения мира на Украине, и что "мы все понимаем, что альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта нет".

Глава МИД напомнил, что в прошлом году в Белоруссии прошли три раунда переговоров между российской и украинской делегациями, "и они начали разрабатывать некоторые элементы потенциального мирного соглашения". Он обвинил Украину и другие страны, "косвенно вовлеченные в конфликт", в провале этих переговоров, и сказал, что Белоруссия "будет продолжать прилагать мирные усилия".

Белоруссия Украина
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