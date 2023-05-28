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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Лукашенко заявил, что для РФ и Белоруссии было бы хуже, если бы СВО началась позже

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Специальная военная операция на Украине является лишь деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира, и если бы она началась позже, то имела бы гораздо более неприятные последствия для Москвы и Минска, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Западники, осуществляя свою политику, наткнулись прежде всего на Россию. Поэтому и начали "бомбить Россию". Все остальное, даже СВО - специальная военная операция - это деталь в этом глобальном противостоянии за многополярность нашего мира. Столкновение с Украиной, если бы не произошло в феврале 2022 года, то случилось бы позже, но на худших условиях для России и для нас", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

По мнению президента Белоруссии, РФ смогла упредить развитие всех этих неприятных событий, и продолжить вести борьбу за многополярный мир.

Как сказал Лукашенко, "а это в интересах всех - и Китая, и индусов, и арабов, и Африки, и стран Латинской Америки".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
СВО Украина Белоруссия Александр Лукашенко
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