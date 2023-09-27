Азербайджан сообщил о гибели 192 военнослужащих за два дня операции в Карабахе
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В ходе операции в Карабахе, проведенной Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, погибли 192 военнослужащих, еще 511 военных получили ранения, сообщает Минздрав Азербайджана.
По данным ведомства, среди погибших 180 являются военнослужащими министерства обороны Азербайджана, 12 - министерства внутренних дел.
"Кроме этого, в ходе антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один гражданский получил ранения", - говорится в сообщении.