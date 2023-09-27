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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Азербайджан сообщил о гибели 192 военнослужащих за два дня операции в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В ходе операции в Карабахе, проведенной Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, погибли 192 военнослужащих, еще 511 военных получили ранения, сообщает Минздрав Азербайджана.

По данным ведомства, среди погибших 180 являются военнослужащими министерства обороны Азербайджана, 12 - министерства внутренних дел.

"Кроме этого, в ходе антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один гражданский получил ранения", - говорится в сообщении.

Хроника 27 сентября 2020 года – 27 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Карабах Украина Нагорный Карабах
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