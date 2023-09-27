КНДР решила выслать американского солдата Трэвиса Кинга

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Северной Кореи распорядились выслать из страны американского солдата Трэвиса Кинга, который в середине июля пересек демаркационную линию и оказался в КНДР, приводит в среду Yonhap сообщение агентства ЦТАК.

"В соответствии с законодательством республики принято решение выслать солдата армии США Трэвиса Кинга, который незаконно проник на территорию КНДР", - проинформировали власти КНДР.

Когда и как именно Северная Корея вышлет Кинга, не сообщается.

В августе агентство ЦТАК сообщило, что Кинг изъявил желание эмигрировать: "Американский солдат Трэвис Кинг сообщил, что разочаровался в несправедливом американском обществе, и выразил волю к эмиграции в нашу или в третью страну".

В ходе расследования Кинг признался в незаконном пересечении демаркационной линии.

18 июля Кинг без разрешения перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме во время обзорной экскурсии.