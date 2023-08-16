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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Перебежавший в КНДР американский военный захотел эмигрировать

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский солдат Трэвис Кинг, который в середине июля пересек демаркационную линию и оказался в КНДР, изъявил желание эмигрировать, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство пишет, что Кинг "выразил свою волю к эмиграции в нашу страну или третью страну".

В сообщении об итогах промежуточного расследования по Кингу ЦТАК отмечает, что он "намеренно перешел" на территорию КНДР и был задержан, тем самым подтверждая факт его нахождения в стране.

Кинг признал, что незаконно перешел на территорию КНДР, уточняет агентство. Отмечается, что расследование продолжается.

В свою очередь, CNN, ссылаясь на представителя Пентагона, сообщает, что США не могут проверить предполагаемые комментарии Кинга, усилия ведомства сосредоточены на обеспечении его безопасного возвращения.

"Приоритетом является возвращение рядового Кинга домой, и мы работаем по всем доступным каналам для достижения этого результата", - цитирует чиновника телеканал.

Ранее сообщалось, что 18 июля гражданин США без разрешения пересек демаркационную линию и перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме во время обзорной экскурсии.

Кинга недавно освободили из военной тюрьмы в Южной Корее, после чего он должен был покинуть территорию страны.

Представитель американского командования в Южной Корее полковник Айзек Тейлор сообщал, что "военные работают с партнерами из Корейской народной армии над урегулированием инцидента".

КНДР США
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