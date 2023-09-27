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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Армения приняла 50 243 эвакуированных из Нагорного Карабаха

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха более 50 243 жителей региона, которые въехали в Армению. Об этом сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр для беженцев

Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр пообещала предоставить Армении $11,5 млн для гуманитарной помощи выходцам из Нагорного Карабаха, Еврокомиссия пообещала на эти же цели $5 млн. Швеция предоставит Международному комитету Красного креста 15 млн крон (более $1,3 млн) на обеспечение гуманитарных потребностей переселенцев. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о выделении Армении 7 млн евро.

USAID Нагорный Карабах США Швеция Армения Франция Назели Багдасарян
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