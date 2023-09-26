Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн на нужды переселенцев из НКР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн на нужды переселенных жителей Нагорного Карабаха, сообщает информагентство "Арменпресс" со ссылкой на сообщение ЕК.

"Еврокомиссия ожидает массового исхода людей из Нагорного Карабаха в Армению и в связи с создавшимся кризисом предоставит 5 миллионов евро для удовлетворения потребностей этих людей", - говорится в публикации.

Ранее 26 сентября руководитель Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявила, что США предоставят Армении $11,5 млн на предоставление гуманитарной помощи этническим армянам из Нагорного Карабаха. По ее словам, эти средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие.

20 сентября Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза высказал опасение, что возможен исход армянского населения из Нагорного Карабаха.