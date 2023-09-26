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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн на нужды переселенцев из НКР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн на нужды переселенных жителей Нагорного Карабаха, сообщает информагентство "Арменпресс" со ссылкой на сообщение ЕК.

"Еврокомиссия ожидает массового исхода людей из Нагорного Карабаха в Армению и в связи с создавшимся кризисом предоставит 5 миллионов евро для удовлетворения потребностей этих людей", - говорится в публикации.

Ранее 26 сентября руководитель Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявила, что США предоставят Армении $11,5 млн на предоставление гуманитарной помощи этническим армянам из Нагорного Карабаха. По ее словам, эти средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие.

20 сентября Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза высказал опасение, что возможен исход армянского населения из Нагорного Карабаха.

USAID Еврокомиссия Евросоюз США Армения Нагорный Карабах
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