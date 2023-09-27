ЕС призвал Баку обеспечить международный доступ в Нагорный Карабах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз осудил использование силы в Нагорном Карабахе, сожалеет о жертвах среди мирного населения и считает необходимым международный доступ на места, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Первый приоритет – это обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим. (...) Во-вторых, мы просим Азербайджан предоставить в Нагорный Карабах международный доступ, чтобы гарантировать более эффективную доставку необходимой помощи, а также независимое наблюдение за тем, как обращаются с населением", - сказал Стано в среду на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что третий аспект является основополагающим для установления доверия – "нужно, чтобы Азербайджан реализовал свои обязательства по инклюзивной амнистии для карабахских армян, сложивших оружие".

Четвертым важным пунктом представитель Борреля назвал призыв ЕС к добросовестному диалогу Баку с армянами Нагорного Карабаха, а также к возобновлению переговоров Азербайджана и Армении по мирному урегулированию.

При этом он указал на состоявшиеся накануне консультации под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и советником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым. Они, в частности, обсуждали возможную встречу лидеров сторон в Гранаде в начале октября.

Отвечая на дальнейшие вопросы, Стано подчеркнул, что "события 19-20 сентября (дни военной операции Азербайджана в Карабахе - ИФ) не могут использоваться как повод для принуждения людей покидать территорию". "Мы внимательно следим за ситуацией на местах, мы обеспокоены, и Азербайджану надлежит обеспечить соблюдение прав армян Нагорного Карабаха", - сказал пресс-секретарь Борреля.