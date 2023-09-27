Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии рассмотрит вопрос о закрытии консульства России в столице Аландских островов Мариехамине, сообщает портал ERR.

Гражданская инициатива с требованием закрыть эту дипмиссию собрала с 4 апреля 50 тысяч подписей в свою поддержку. Следовательно, ее должен рассмотреть парламент.

Авторы требования считают, что консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии в условиях, когда страна является членом военного альянса НАТО.

Вопрос о закрытии консульства уже поднимался в политической повестке дня. Министерство иностранных дел готовит юридическое исследование об особом статусе Аландских островов, которое будет касаться и консульства.

В июле президент Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и безопасности договорились о том, что 1 октября Финляндия в ответ на решение России закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге закроет генконсульство России в Турку. Также обсуждался вопрос о российском консульстве в Мариехамине.