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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии рассмотрит вопрос о закрытии консульства России в столице Аландских островов Мариехамине, сообщает портал ERR.

Гражданская инициатива с требованием закрыть эту дипмиссию собрала с 4 апреля 50 тысяч подписей в свою поддержку. Следовательно, ее должен рассмотреть парламент.

Авторы требования считают, что консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии в условиях, когда страна является членом военного альянса НАТО.

Вопрос о закрытии консульства уже поднимался в политической повестке дня. Министерство иностранных дел готовит юридическое исследование об особом статусе Аландских островов, которое будет касаться и консульства.

В июле президент Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и безопасности договорились о том, что 1 октября Финляндия в ответ на решение России закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге закроет генконсульство России в Турку. Также обсуждался вопрос о российском консульстве в Мариехамине.

Петербург Турку Финляндия Саули Ниинистё НАТО Аландские острова Мариехамин
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