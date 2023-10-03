СМИ сообщили, что МИД Финляндии не намерен закрывать консульство РФ в Мариехамне

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МИД Финляндии не намерен отказываться от статуса Аландского архипелага как демилитаризованного и закрывать консульство России в островной столице Мариехамне, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на свои источники.

"Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндия не должна пытаться отказываться от демилитаризации Аландских островов или закрыть российское консульство в Мариехамне", - говорится в сообщениях СМИ.

Изучение этого вопроса проводится по заказу президента Финляндии Саули Ниинистё и еще не закончено. Исследование находится на стадии консультаций, и дата его завершения неизвестна, но чиновники будут поддерживать сложившуюся годами ситуацию, отмечает портал.

"Согласно независимым источникам, позиция министерства основана на том, что изменить сложившуюся ситуацию будет юридически сложно", - отмечают СМИ.

По их данным, "на политическом уровне этот вопрос еще не обсуждался, то есть нет позиции правительства по этому вопросу".

Закрытие консульства на Аландских островах стало предметом публичных дебатов летом, когда Россия закрыла консульства Финляндии в Петербурге, в Мурманске и в Петрозаводске. После закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге Финляндия ответила закрытием генконсульства России в Турку, финны выдвинули гражданскую инициативу о закрытии консульства РФ на Аландах.

Расположение консульства РФ в геополитически важном районе Финляндии вызвало беспокойство и в Хельсинки, так как Россия, согласно ряду международных договоров, имеет право наблюдать за демилитаризованным статусом островов. Так, в соглашениях после Второй мировой войны было указано, что Россия может иметь консульство на Аландских островах.

Нынешняя позиция МИД Финляндии основана на том, что статус Аландских островов связан таким количеством международных соглашений, что их демонтаж будет затруднен, и, если бы Финляндия в одностороннем порядке решила не соблюдать договоренности, Россия, вероятно, отреагировала бы на это.

По данным источников, Швеция также хочет придерживаться демилитаризации островов, но пока СМИ не получили ответа от МИД Швеции на запрос о комментариях. Не ответил пока на просьбу прокомментировать вопрос и президент Финляндии Ниинистё.