В Варшаве не исключили усиления контроля на границе с ФРГ из-за мигрантов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Польша рассматривает возможность усиления контроля на границе с Германией, заявил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat News.

"Опасаемся, что в любой момент появится трафик (нелегальных мигрантов - ИФ) из Италии. Поэтому мы рассматриваем возможность введения определенного контроля на польско-немецкой границе с нашей стороны, так как боимся их движения со стороны Италии", - сказал Мюллер.

Представитель польского правительства подчеркнул, что "мы говорим об этой проблеме громче, чем Германия, потому что говорим в контексте "балканского маршрута", то есть иммиграционного трафика с юга Европы". "Именно поэтому мы начали проверки на словацком направлении", - добавил он.

Накануне германское издание "Рейн-Пфальц" сообщило о проведении масштабных рейдов в семи городах ФРГ против нелегальной миграции. По данным полиции, подозреваемые платили от 3 тыс. до 7 тыс. евро, чтобы попасть в ФРГ.

Ранее несколько польских СМИ сообщали, что МИД Польши вовлечен в схему нелегальной выдачи виз гражданам Среднего Востока и Африки за взятки. Власти Польши в свою очередь заявили, что начали расследование, и признали, что нарушения совершались, однако не в таких количествах, как писали польские СМИ, и в основном во время нахождения у власти центристской оппозиции.

Позднее глава МВД Польши Мариуш Каминьский обсудил с коллегой из Германии Нэнси Фезер ситуацию с транзитом мигрантов в Германию через Польшу.

Фезер в интервью отмечала, что власти Германии рассматривают возможность установления постоянных пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией. По ее словам, границы закрывать не планируют, а лишь усилят присутствие полиции на пограничных переходах. Кроме того, более частыми могут стать выборочные проверки.

Несколько лет назад такой режим Германия ввела на границах с Австрией и Швейцарией, для сдерживания миграционного потока через "балканский путь".