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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Около 700 беженцев остаются в лагере российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник МИД РФ.

"По последним данным, в базовом лагере миротворцев находятся до 700 беженцев, из них более 400 - дети", - говорится в сообщении, размещенном вечером в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщают в МИД РФ, за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива.

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На Смоленской площади отмечают, что РМК "отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября при его активном посредничестве". "Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе добавили, что "при непосредственном участии командования РМК состоялось два раунда переговоров между представителями Баку и Степанакерта". "В числе первоочередных задач этих контактов - вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что позитивные результаты данного процесса поспособствуют скорейшему возобновлению работы по реализации комплекса договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов", - заявили в МИД РФ.

Ранее в понедельник правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха в Армению, по состоянию на 17:00, более 6,5 тыс. местных жителей. В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.

МИД РФ Карабах Нагорный Карабах
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