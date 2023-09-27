В Армению из НКР доставили 349 раненых в боях и при взрыве в Степанакерте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Армению из непризнанного Нагорного Карабаха перевезены 349 человек, получивших ранения в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана 19-20 сентября и взрыва на складе с топливом в Степанакерте. Об этом сообщил Минздрав Армении, ссылаясь на данные на 19:00 27 сентября.

112 раненых перевезли воздушным путем, остальных - сухопутным.

По последним данным, подтверждена гибель 68 человек из-за взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. Личности 21 погибшего установлены. Ранения получили 290 человек. Судьба 105 человек остается неизвестной.

В ходе боевых действий 19-20 сентября в Нагорном Карабахе погибли не менее 200 человек, более 400 ранены.