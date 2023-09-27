Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

В Армению из НКР доставили 349 раненых в боях и при взрыве в Степанакерте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Армению из непризнанного Нагорного Карабаха перевезены 349 человек, получивших ранения в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана 19-20 сентября и взрыва на складе с топливом в Степанакерте. Об этом сообщил Минздрав Армении, ссылаясь на данные на 19:00 27 сентября.

112 раненых перевезли воздушным путем, остальных - сухопутным.

По последним данным, подтверждена гибель 68 человек из-за взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. Личности 21 погибшего установлены. Ранения получили 290 человек. Судьба 105 человек остается неизвестной.

В ходе боевых действий 19-20 сентября в Нагорном Карабахе погибли не менее 200 человек, более 400 ранены.

Азербайджан Минздрав Степанакерт Армения Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армения надеется на поддержку РФ в обеспечении защиты Рубена Варданяна

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Армения приняла 50 243 эвакуированных из Нагорного Карабаха

Власти Индонезии запретили использовать соцсети для торговли товарами и услугами

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции

Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха

Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха

Французский посол покинул Нигер

Французский посол покинул Нигер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });