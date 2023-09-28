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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Премьер Грузии назвал саботажем несогласованные визиты президента в ЕС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал саботажем и нарушением Конституции страны несогласованные с правительством республики недавние визиты грузинского президента Саломе Зурабишвили в ряд европейских столиц.

"Действия президента - это откровенный саботаж, направленный против интересов нашей страны", - сказал он журналистам .

Он отметил, что парламентское большинство было вынуждено начать процедуру импичмента в отношении президента Зурабишвили, нарушившей Конституцию Грузии. Премьер при этом заявил, что начатая процедура импичмента носит формальный характер, так как для ее исполнения у парламентского большинства нет необходимых голосов в парламенте.

"У нас нет необходимого количества голосов в парламенте, и процедура импичмента носит формальный характер, но мы не могли пройти мимо факта нарушения президентом Конституции страны", - сказал Гарибашвили.

О начале процедуры импичмента против президента Зурабишвили представители парламентского большинства из фракции "Грузинская мечта" заявили 12 сентября и соответствующий иск о нарушении президентом Конституции подали в Конституционный суд.

Парламентарии из "Грузинской мечты" обвиняют Зурабишвили в несогласованных с правительством визитов в сентябре в Германию, Францию, Бельгию, Литву, Эстонию и Латвию. По Конституции Грузии, внешнюю и внутреннюю политику страны осуществляет правительство, президент же наделен представительскими функциями.

Грузинская мечта Ираклий Гарибашвили Саломе Зурабишвили Грузия Евросоюз
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