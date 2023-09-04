Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Премьер Грузии поддержал решение о начале процедуры импичмента президенту

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции.

"В нашей Конституции записано, что внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию. Своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию", - сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.

В миреПравящая партия Грузии планирует объявить импичмент президенту страныЧитать подробнее

Он сообщил, что еще месяц назад Зурабишвили обратилась к правительству по поводу визитов в страны Европы, но ей было отказано.

"Хочу разъяснить нашу аргументацию по поводу отказа президенту. Несколько месяцев назад Зурабишвили публично заявила, что руководство Грузии не выполняет обязательств для получения статуса по вступлению в Евросоюз. Она заявила и о том, что в прошлом году Грузия не была достойна получить этот статус. После подобных заявлений было бы неправильным делегирование президенту каких-либо полномочий", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что поддерживает принятое правящей партией "Грузинская мечта" решение о начале процедуры импичмента президенту.

"Решение об импичменте было абсолютно оправданным", - сказал Гарибашвили.

Политсовет "Грузинской мечты" на прошлой неделе объявил о начале процедуры импичмента президенту Зурабишвили. При этом председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что импичмент, скорее всего, не будет приведен в исполнение, так как у правящей партии для этого не хватает в парламенте необходимых голосов, а оппозиционные депутаты это решение поддерживать не станут.

Администрация президента Грузии ранее сообщила, что Зурабишвили 31 августа начала свое европейское турне со встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В сообщении говорилось, что визиты Зурабишвили в европейские столицы связаны с получением поддержки Грузии статуса кандидата по вступлению в Евросоюз.

Грузия Евросоюз Ираклий Гарибашвили Саломе Зурабишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 сентября

Crew Dragon с космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

Crew Dragon с космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

В МИД Франции заявили, что у властей Нигера нет права высылать французского посла

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 сентября

Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });