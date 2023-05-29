Партия "Грузинская мечта" обвинила президента Зурабишвили в необъективности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что президент страны Саломе Зурабишвили демонстрирует необъективность и политическую предвзятость.

"Несмотря на недавние заявления г-жи Саломе Зурабишвили, которые характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что в корне противоречит функции беспартийного конституционного чиновника, наша позиция заключается в том, что мы должны воздерживаться от критики президента Грузии, которая ослабила бы институт президента", - говорится в заявлении партии.

В партии считают, что критические заявления Зурабишвили в адрес исполнительной власти и парламентского большинства ведут "к потере легитимности действующего президента в глазах той части общества, которая поддержала его на выборах 2018 года". За полтора года до очередных президентских выборов необходимо сохранить хотя бы "минимальную легитимацию для осуществления президентских полномочий", говорится в заявлении.

Президент Зурабишвили недавно критиковала исполнительную власть и парламентское большинство, обвиняя их в изменении политического курса на интеграцию Грузии с Европой. Зурабишвили выступает за прекращение контактов с Россией. Она также призывала не возобновлять прямое авиасообщение с Россией и предложила ввести визы для российских граждан.