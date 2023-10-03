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Суд в Грузии рассматривает вопрос о возможном нарушении президентом Конституции

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Конституционном суде Грузии во вторник началось рассмотрение иска парламентского большинства республики о нарушении грузинским президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны.

В случае подтверждения судом нарушения Зурабишвили Конституции депутаты от парламентского большинства намерены начать в парламенте процедуру импичмента президента. При этом лидеры большинства признают, что импичмент не будет исполнен, так как у них нет необходимого количества голосов парламентариев.

Депутаты от парламентского большинства обосновывают начало процедуры импичмента нарушением президентом 52-й статьи Конституции, согласно которой президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и заключает международные договоры с согласия правительства.

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При этом Зурабишвили в августе-сентябре текущего года осуществила несколько визитов в столицы европейских стран без согласия правительства.

Отношения между президентом и правительством обострились после ежегодного выступления Зурабишвили весной этого года в парламенте, когда она подвергла резкой критике правительство и парламентское большинство за проводимую внешнюю политику страны.

Между тем, на заседании пленума Конституционного суда представитель президента юрист Майя Копалейшвили призвала КС не принимать к рассмотрению иск парламентского большинства, так как данный документ носит политический характер и не имеет юридического обоснования.

В частности, Копалейшвили обратилась к 49-й статье Конституции, в которой говорится, что президент является главой государства, гарантом единства и национальной независимости страны, является Верховным главнокомандующим и представляет Грузию во внешних сношениях.

"Недавние визиты президента Зурабишвили, на которые она не получила согласия правительства, не носили характера достижения конкретного результата, заключения каких-либо соглашений, о чем говорится в 52-й статье. Вместе с тем на основании статьи 49 президент имеет возможность осуществлять зарубежные визиты", - заявила Копалейшвили, добавив, что президент продолжает встречи с лидерами иностранных государств внутри страны, но на это обстоятельство представители парламентского большинства не обращают внимания.

Пленум КС примет решение о возможном нарушении президентом Конституции Грузии предположительно в среду, 4 октября.

Саломе Зурабишвили Грузия
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