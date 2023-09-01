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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Правящая партия Грузии планирует объявить импичмент президенту страны

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил в пятницу на брифинге председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"На заседании политсовета партии мы приняли решение начать процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила Конституцию страны, не согласовав с правительством визиты в Европу", - сказал Кобахидзе.

При этом он отметил, что, исходя из расклада политических сил в парламенте, привести в исполнение процедуру импичмента нет возможности, так как необходимы 100 из 150 голосов, а правящая партия не может набрать такого количества.

"Несмотря на это обстоятельство, мы начинаем процедуру импичмента, так как не можем допустить нарушения президентом Конституции. Мы внесем иск в Конституционный суд, который подтвердит нарушение, совершенное президентом, после чего вынесем вопрос на голосование в парламенте. Отказ оппозиции поддержать импичмент еще раз покажет, что президент и оппозиция действуют в одном русле", - сказал Кобахидзе.

Накануне Зурабишвили начала свой визит в Германию. Администрация Зурабишвили сообщила о встречах президента в пятницу с руководством Евросоюза.

Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия
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