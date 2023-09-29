Байден считает движение в поддержку Трампа угрозой для демократии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предупредил, что действия его предшественника и возможного соперника на будущих президентских выборах Дональда Трампа угрожают американской демократии, пишут американские СМИ.

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Это экстремистское движение, не разделяющее основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (предвыборный лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой")", - заявил Байден, выступая в Аризоне на мероприятии памяти покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Как отмечает телеканал CNN, Байден "обострил свой центральный аргумент в его потенциальном реванше с Дональдом Трампом и попросил избирателей отдать приоритет здоровью американских институтов".

"Нет сомнений в том, что сегодня Республиканской партией управляют и запугивают республиканские экстремисты MAGA", - подчеркнул президент.

The New York Times в свою очередь называет выступление Байдена "самым прямым осуждением своего главного соперника-республиканца за многие месяцы".

Байден напомнил: "Трамп говорит, что конституция дала ему, как президенту, право делать все, что он хочет". "Это опасная идея, если президент ставит себя выше закона, ведь у него нет ограничений на власть", - обращает внимание издание на слова Байдена.

Газета считает, что "нападки на Трампа без церемоний" стало заметным изменением позиции Байдена, который ранее "месяцами в основном говорил о преимуществах своей политики".