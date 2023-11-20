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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Опрос показал, что Трамп все больше опережает Байдена по популярности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Почти половина американцев готова поддержать бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в следующем году в случае, если будет выбор между ним и нынешним президентом Джо Байденом, свидетельствуют результаты опроса Harris Poll.

Согласно исследованию, 48% респондентов заявили, что в случае такой "дуэли" отдали бы голос за Трампа, 41% - за Байдена. Остальные 11% воздержались от ответа.

По сравнению с аналогичным опросом в октябре этого года Трамп улучшил свои позиции. Тогда за него были готовы проголосовать 46% опрошенных, за Байдена - 41%.

Недавний опрос The New York Times показал, что, согласно намерениям избирателей, Трамп опережает Байдена в нескольких важнейших для президентской гонки штатах. В частности, у экс-президента на пять процентных пунктов больше голосов в Аризоне, на шесть - в Джорджии, на пять - в Мичигане, на десять - в Неваде и на четыре - в Пенсильвании.

Опрос Harris Poll проводился 15-16 ноября. В нем приняли участие 2,8 тыс. человек.

Джо Байден США Дональд Трамп
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