Частный молдавский трейдер договорился о закупке газа из Турции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая госкомпания Botas cообщила, что заключила контракт с молдавской компанией East Gas Energy Trading на поставки газа в Молдавию с 1 октября.

Турецкая компания планирует поставлять 2 млн кубометров газа в сутки.

Кому East Gas Energy Trading будет поставлять этот ресурс и по каким тарифам, не уточняется.

Компания East Gas Energy Trading была основана в 2020 году. Ее директором (по данным на 25 сентября) является бывший член административного совета "Молдовагаза" Виталий Шаптефрац. По данным молдавского издания mold-street.com у компании четыре учредителя: Шаптефрац с долей в 20%, компания Ecer Invest (аффилированная с Адрианом Попеску) с 20%. Еще по 30% у Мирчи Малеки и компании H Kapitalz, бенефициаром которой является Мария Чеботарь.

Чеботарь - жена бывшего министра юстиции Молдавии Владимира Чеботаря. Она и Малека также являются совладельцами молдавской авиакомпании Fly One.

Основным поставщиком газа в Молдавии выступает компания "Молдовагаз". Ее акционерами являются "Газпром" - 50% акций, правительство Молдавии - 35,33% акций, еще 13,44% акций у комитета по управлению имуществом непризнанного Приднестровья, а оставшиеся 1,23% акций у миноритариев физических и юридических лиц.

Молдавия без учета Приднестровья потребляет около 1,3 млрд кубометров газа в год.