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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Польша получит от Швеции два самолета-разведчика

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Польшу из Швеции в ближайшие месяцы будут доставлены два самолета комплекса дальнего радиолокационного обнаружения, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В июле этого года мы подписали контракт на поставку двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW для Войска польского. Сегодня в Швеции был представлен один из самолетов для польских ВВС", - написал он в микроблоге.

"Заказанные самолеты, первый из которых первый будет поставлен на вооружение ВВС Польши в течение нескольких месяцев, значительно усилят наши возможности раннего обнаружения и предупреждения", - подчеркнул Блащак.

Мариуш Блащак Польша Швеция Минобороны Saab
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