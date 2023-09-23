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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Варшава получила патрульный корабль для выполнения задач в водах Балтики

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На вооружение Пограничной стражи Польши поступил патрульный корабль для действия в водах Балтики и на внешних морских границах Евросоюза, сообщила в субботу пресс-служба польского пограничного ведомства.

"Морское подразделение Пограничной стражи уже приняло патрульный корабль с бортовым номером SG-301", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "это одна из самых современных морских патрульных единиц. Судно будет выполнять задачи по охране морских границ Польши и внешних морских границ Евросоюза в водах Балтийского и Средиземного морей".

В Пограничной страже Польши уточнили, что оно будет использоваться, среди прочего, для выявления попыток пересечения морских границ ЕС в нарушение правил, противодействия незаконной миграции и транспортировки отходов и вредных веществ через морские границы, а также сможет участвовать в спасательных и гуманитарных операциях.

Корабль прибыл из французской верфи Socarenam, стоимость контракта на его строительство и поставку составила 111 млн злотых (более $26,8 млн в эквиваленте). С начала сентября он проходил техническую приемку в водах Балтийского моря.

70-метровое судно может выполнять задачи без захода в порт в течение минимум 12 суток при экипаже в 35 человек (постоянный экипаж составляет 20 человек). Предусмотрена возможность размещения до 250 человек при выполнении, к примеру, спасательной операции, надстройка для медицинской эвакуации вертолетом и площадка для управления дроном, также корабль укомплектован двумя быстроходными моторными понтонами для проведения интервенционных операций.

Польша Балтийское море ЕС
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