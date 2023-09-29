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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Баку сообщили об очередной встрече по реинтеграции армян Карабаха

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - 29 сентября прошла очередная встреча с представителями армян, проживающихв Карабахском регионе Азербайджана, сообщает администрация президента Азербайджана.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы, реинтеграция армянских жителей Карабаха и в этой связи представленный Азербайджаном план реинтеграции.

"Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана во время пожара в пригороде Ханкенди, в частности за отправку на территорию медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи, необходимых для тушения пожара, оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Также была выражена просьба соответствующим государственным структурам Азербайджана принять меры по организации услуг мобильной связи, телевидения и радиовещания", - подчеркивает администрация.

Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, проинформировал о процедурах и социальных услугах, связанных с процессом реинтеграции.

Он сообщил, что для решения хозяйственных, коммунальных и других вопросов 2 октября запланирован визит членов рабочей группы, по социальным, гуманитарным, экономическим и инфраструктурным вопросам в Карабахском регионе, в город Ханкенди.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тысяч армян. В правительства Армении вечером 29 сентября сообщили об эвакуации из региона в Армению 98 625 человек.

Степанакерт после обстрела

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах Степанакерт Ханкенди Рамин Мамедов
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