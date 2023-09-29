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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Республиканцы в Палате представителей не договорились о законопроекте против шатдауна

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти не смог убедить достаточное число республиканцев поддержать подготовленный при его поддержке законопроект, призванный на время исключить риск шатдауна, сообщает The Hill.

Против законопроекта проголосовали все члены Палаты представителей от Демократической партии плюс 21 республиканец.

The Hill назвало результаты голосования неприятным и серьезным поражением для Маккарти и добавило, что шатдаун в ближайший уикенд кажется все более неизбежным.

Законопроект был призван продлить финансирование работы правительства США до 31 октября.

29 сентября утром в Палате представителей провели голосование, чтобы начать дебаты по данному предложению. То предложение было одобрено, и потому журналисты предполагали, что законопроект имел шансы на успех. Однако затем стало ясно, что группа конгрессменов-республиканцев не намерена поддерживать законопроект.

The Hill также отмечает, что в Сенате, где большинство - у демократов, выступают против разработанного республиканцами из Палаты представителей предложения, и поэтому, шатдаун вечером 30 сентября, вероятно, неизбежен.

На этой неделе Сенат одобрил двухпартийную резолюцию о продлении финансирования, чтобы избежать "шатдауна". Она, в частности, предусматривает финансирование правительства до 17 ноября и включает $6,15 млрд на финансирование Украины, $5,99 млрд на помощь в случае стихийных бедствий. Однако спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не будет выносить эту резолюцию на голосование после того, как некоторые конгрессмены-республиканцы выступили против нее.

Кевин Маккарти США Украина Сенат Палата представителей Республиканская партия
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