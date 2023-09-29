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Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом
Президент LVMH Бернар Арно
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Французская прокуратура проверяет финансовые сделки между миллиардером Бернаром Арно и российским бизнесменом Николаем Саркисовым, являющимся совладельцем компании "РЕСО-Гарантия", сообщила газета Le Monde.

По ее данным, речь идет о сделках, связанных с недвижимостью в Куршевеле.

В прокуратуре Парижа подтвердили, что расследование действительно ведется, однако это не означает, что какие-либо нарушения будут выявлены, отмечает Market Watch.

По данным прокуратуры, Саркисов приобрел 14 объектов недвижимости в районе эксклюзивного лыжного курорта на общую сумму около 16 млн евро в период с октября по декабрь 2018 года через сделки с компаниями-посредниками. При этом Арно предоставил кредит на сделку через одну из своих компаний.

Источник, близкий к Арно, сообщил Le Monde, что все сделки проводились в соответствии с законом.

Арно возглавляет и контролирует LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс.

LVMH РЕСО-Гарантия Франция Куршевель Бернар Арно Николай Саркисов
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