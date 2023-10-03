Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

Шведская королевская академия наук отмечает заслуги этих физиков в создании чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов с движением электронов.

Подробнее об исследованиях ученых можно узнать в официальном пресс-релизе.

В 2022 году Нобелевскую премию в этой номинации получили французский ученый Ален Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике – за "эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике".

В 2021 году Нобелевской премии по физике удостоены Джорджио Паризи за открытие взаимодействия между беспорядком и флуктуациями в физических системах, а также Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли.

Накануне Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 2023 году победителями в этой номинации стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые стали основой для разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

В среду, 4 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

Новость дополняется

Швеция Нобелевская премия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Что произошло за день: понедельник, 2 октября

Военные РФ заявили об обстреле российско-азербайджанского патруля в Степанакерте

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке

Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });