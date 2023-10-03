Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".
Шведская королевская академия наук отмечает заслуги этих физиков в создании чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов с движением электронов.
Подробнее об исследованиях ученых можно узнать в официальном пресс-релизе.
В 2022 году Нобелевскую премию в этой номинации получили французский ученый Ален Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике – за "эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике".
В 2021 году Нобелевской премии по физике удостоены Джорджио Паризи за открытие взаимодействия между беспорядком и флуктуациями в физических системах, а также Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли.
Накануне Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 2023 году победителями в этой номинации стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые стали основой для разработки мРНК-вакцин против COVID-19.
В среду, 4 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.
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