Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

Шведская королевская академия наук отмечает заслуги этих физиков в создании чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов с движением электронов.

Подробнее об исследованиях ученых можно узнать в официальном пресс-релизе.

В 2022 году Нобелевскую премию в этой номинации получили французский ученый Ален Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике – за "эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике".

В 2021 году Нобелевской премии по физике удостоены Джорджио Паризи за открытие взаимодействия между беспорядком и флуктуациями в физических системах, а также Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли.

Накануне Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 2023 году победителями в этой номинации стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые стали основой для разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

В среду, 4 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

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