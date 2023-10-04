Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Американский физик Луис Брюс Фото: Thos Robinson/Getty Images for World Science Festival

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт, США), Луис Брус (Колумбийский университет, США) и Алексей Екимов (компания Nanocrystals Technology Inc., США). Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Ранее СМИ сообщили, что Шведская королевская академия наук по ошибке преждевременно отправила пресс-релиз с именами потенциальных лауреатов на Нобелевскую премию по химии. Теперь имена нобелиатов подтвердились официально.

Квантовые точки – это полупроводниковые частицы размером в несколько нанометров, которые способны к флуоресценции при возбуждении в довольно широкой области спектра. Квантовые эффекты влияют на оптические свойства квантовых точек в силу их размера. Преимущество полупроводниковых нанокристаллов – яркость и высокая фотостабильность, поэтому они светят долго и не "выгорают" в сравнении с флуоресцентными красителями. Еще ими легко управлять, поскольку их спектральные свойства напрямую зависят от размера, то есть, меняя размер квантовых точек, можно изменить их свойства. Квантовые точки как один из основных объектов нанотехнологий найдет применение в молекулярной медицине, биологических исследованиях и может стать основой наноустройств будущего. Ранее в научных источниках сообщалось, что квантовые точки позволяют ученым заглянуть в растущую опухоль, могут помочь в создании на основе себя нейросети и даже квантовые компьютеры.

Алексей Екимов в 1981 году смог первым получить квантовые точки из хлорида меди. В то время он работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова. Луис Брюс двумя годами позже синтезировал в США первый коллоидный раствор квантовых точек. Мунги Бавенди в 1993 году, как отмечает Нобелевский комитет, совершил революцию в химическом производстве квантовых точек. Совместно с коллегами он разработал эффективный способ синтеза монодисперсных растворов квантовых точек необходимого размера.

Нобелевскую премию по химии 2022 года получили Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) "за разработку клик-химии и биоортогональной химии". В 2021 году награда досталась Бенджамину Листу (Германия) и Дэвиду Макмиллану (США) за развитие асимметрического органокатализа. А в 2020 году Нобелевский комитет отметил разработчиц "генетических ножниц" CRISPR/Cas Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудну (Калифорнийский университет в Беркли).

Вчера, 3 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье. Премия присуждена "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

2 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали Каталин Карико и Дрю Вайсман "за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19".

В четверг, 5 октября, объявят нового лауреата Нобелевской премии по литературе.

Премии будут вручаться на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.