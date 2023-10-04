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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней
Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней, продление обойдется гражданам России в $51, сообщает Генконсульство России в Пхукете.

Дипломаты сослались на приказ начальника иммиграционной службы Таиланда, который с 30 сентября 2023 года ввел новый порядок продления россиянам срока временного пребывания в королевстве. С этой даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней.

Ранее продление было возможно только на 7 дней.

Чтобы продлить срок пребывания, россиянам достаточно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1900 батов или $51.

В августе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин говорил, что власти королевства могут увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан России с 30 до 90 дней.

Таиланд Пхукет Сеттха Тхависин
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