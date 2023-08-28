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Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для российских туристов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан РФ с 30 до 90 дней, сообщает портал RYT9 со ссылкой на премьер-министра королевства Сеттха Тхависин.

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"Стране необходим экономический рост. В первую очередь, речь идет о восстановлении за счет туризма. И увеличение срока безвизового пребывания в Таиланде до 90 дней для таких крупных рынков как Китай, Индия и Россия расширит возможности для иностранных путешественников", - сказал премьер-министр во время встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пхангнга на юге королевства.

Он также отметил необходимость визовых послаблений и для граждан Казахстана, чтобы привлечь больше туристов из этой страны.

По словам представителей турбизнеса, с октября 2022 по июнь 2023 года провинцию Пхангнга посетили порядка 4 млн иностранных туристов, преимущественно из Китая, России и скандинавских стран.

В настоящее время в рамках соглашения между РФ и Таиландом российские туристы могут находиться в королевстве без виз до 30 дней, такие же правила действуют для тайских путешественников в России.

Таиланд РФ
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