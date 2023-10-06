Китай в очередной раз выступил против сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китай выступает против сброса воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, говорится в заявлении МИД КНР.

"Позиция Китая в отношении сброса радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима", Япония, последовательна и ясна. Мы решительно выступаем против односторонних действий Японии", - подчеркнул представитель министерства.

Он отметил, что международное сообщество "должно содействовать созданию долгосрочного и эффективного международного механизма мониторинга и обеспечить эффективное участие заинтересованных сторон, таких, как соседние с Японией страны", добавив, что японское правительство "должно в полной мере отреагировать на озабоченность международного сообщества".

В связи с началом сброса воды в августе текущего года МИД КНР заявил: "Китай выразил свое твердое несогласие и решительно осудил эти действия, сделав Японии серьезное представление, потребовал прекращения этого неправильного акта".

В заявлении подчеркивалось, что Китай считает, что "утилизация радиоактивно загрязненной воды (...) является серьезной проблемой ядерной безопасности, имеющей трансграничные последствия". Это является "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Как сообщалось, вторая фаза операции по сбросу в Тихий океан загрязненной воды началась в четверг. Второй этап будет аналогичен первому и, как ожидается, продлится 17 дней. За это время спустят 7,8 тыс. тонн прошедшей очистку воды, находящейся в 10 цистернах.

Оператор АЭС компания TEPCO рассчитывает в текущем финансовом году, то есть до 31 марта 2024, сбросить суммарно 31,2 тыс. тонн. Вода, содержащая тритий, будет поступать порциями в океан через подземный тоннель длиной 1 км.