Япония начала сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Третья фаза операции по сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, началась в четверг, передает агентство Jiji Press.

Ожидается, что этот этап операции будет аналогичен первым двум, за 17 дней в океан будет спущено 7,8 тысяч тонн очищенной воды, разбавленной морской.

Специалисты компании-оператора АЭС TEPCO отмечают предельно низкую концентрацию трития в планируемой к спуску жидкости и утверждают, что его уровень понижен до одной сороковой доли того, что требуют стандарты безопасности в Японии.

Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности операции.

Как сообщалось, японские специалисты начали спускать в океан воду с пострадавшей АЭС 24 августа, второй период сброса начался 5 октября.

Четвертый этап сброса воды, как ожидается, начнется уже после Нового года.

Оператор TEPCO рассчитывает в текущем финансовом году, то есть до 31 марта 2024, сбросить суммарно 31 200 тонн.