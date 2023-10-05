Япония начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вторая фаза операции по сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, началась в четверг, передает агентство Jiji Press.

"Компания TEPCO 5-го числа начала сброс в море второй партии очищенной воды, суммарно 7,8 тыс. тонн, скопившейся на АЭС "Фукусима-1"", - сообщило агентство.

Второй период сброса воды будет аналогичен первому и, как ожидается, продлится 17 дней. За это время спустят 7,8 тыс. тонн очищенной воды, находящейся в 10 цистернах.

Специалисты компании-оператора АЭС TEPCO сообщили, что анализ концентрации трития в планируемой к спуску воде показал от 63 до 87 беккерелей на литр. Это значительно ниже установленного правительством стандарта в 60 тыс. беккерелей для спуска в море воды с эксплуатируемых АЭС и собственного лимита TEPCO в 1,5 тыс. беккерелей.

Японские СМИ также уточняют, что содержание трития в воде, спускавшейся в море в ходе первой фазы операции, составляло примерно одну седьмую долю от рекомендуемого уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения для качества питьевой воды.

Как сообщалось, японские специалисты начали спускать в океан воду с пострадавшей АЭС 24 августа. Первый период сброса длился 17 дней, было спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Оператор АЭС компания TEPCO рассчитывает в текущем финансовом году, то есть до 31 марта 2024, сбросить суммарно 31200 тонн, это 30 цистерн.

Вода, содержащая тритий, будет поступать порциями в океан через подземный тоннель длиной 1 км. До этого оператор станции, компания TEPCO, разбавила каждый кубометр использованной для охлаждения АЭС воды примерно 1,2 тыс. кубометров морской воды.

Японская сторона отмечает, что добилась уровня трития в высвобождаемой воде до одной сороковой доли от того, что требуют стандарты безопасности в Японии.

Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности операции.

Ранее на АЭС более чем в 1 тыс. резервуаров скопилось 1,34 млн тонн воды. В TEPCO уверяли, что эти объемы исчерпают не позднее 2024 года, и спуск воды необходим.