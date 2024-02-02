В Баку предостерегли ЕС от оказания военной помощи Армении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны ЕС от военной помощи Армении.

В пятницу он провел встречу с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой. Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов заявил, что "Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-членов объединения, и применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствует установлению стабильного мира в регионе". По его словам, инициатива не подтверждать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ не служит диалогу.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, министр сказал, что впервые за 30 лет между Азербайджаном и Арменией сформировались реальные условия для достижения мира, но оказание Армении военной помощи со стороны ЕС и некоторых его членов под любым предлогом "нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе".