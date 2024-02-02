Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

В Баку предостерегли ЕС от оказания военной помощи Армении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны ЕС от военной помощи Армении.

В пятницу он провел встречу с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой. Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов заявил, что "Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-членов объединения, и применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствует установлению стабильного мира в регионе". По его словам, инициатива не подтверждать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ не служит диалогу.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, министр сказал, что впервые за 30 лет между Азербайджаном и Арменией сформировались реальные условия для достижения мира, но оказание Армении военной помощи со стороны ЕС и некоторых его членов под любым предлогом "нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе".

Азербайджан ЕС Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский сурок Фил предсказал скорое наступление весны

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников

В Сирии сообщили об очередном обстреле Израилем окрестностей Дамаска

МЧС Киргизии не исключает, что авария на ТЭЦ Бишкека случилась из-за диверсии

Что случилось этой ночью: пятница, 2 февраля

Глава кабмина Киргизии вылетел из Алма-Аты в Бишкек из-за аварии на ТЭЦ

Сенат США проголосует по законопроекту о границе на будущей неделе

Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле

Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле
Обострение палестино-израильского конфликта

США ввели санкции в отношении четверых израильтян

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });