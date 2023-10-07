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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает нападение ХАМАС на Израиль и призывает избегать более масштабного конфликта, сообщает в субботу его представитель Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает утреннюю атаку ХАМАС на израильские города рядом с сектором Газа и в центральной части Израиля, в том числе атаку тысячами ракет по населенным пунктам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Гутерриш также призывает всеми дипломатическими способами избегать более крупномасштабного конфликта. "Он отмечает, что насилие не может стать решением конфликта, и мир может быть достигнут только через переговоры, ведущие к решению, устраивающему оба государства", - отмечается в заявлении.

Генсек ООН также потрясен сообщениями о том, что мирных жителей атаковали и похищали из их домов. Он призывает к максимальной сдержанности, а также говорит о необходимости уважать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее МИД России призвал израильтян и палестинцев к немедленному прекращению огня.

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Хроника Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ООН Антониу Гутерриш
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