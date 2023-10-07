В ЕС заявили о солидарности с Израилем в связи с нападением ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС выражает солидарность с Израилем в это тяжелое время", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

"Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасающее насилие надо немедленно прекратить. Терроризм и жестокость ничего не решают", - добавил Боррель.

Как сообщила газета The Times of Israel, "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ХАМАС впоследствии утверждали, что захватили 35 израильских граждан.

Вместе с тем глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф заявил, что движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет, ознаменовав начало операции "Потоп Аль-Аксы". Он призвал всех палестинцев взяться за оружие.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Десятки истребителей ВВС Израиля при этом атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа.