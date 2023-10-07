Израиль после нападения ХАМАС прекратил подачу электричества в сектор Газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, согласно которому подача электроэнергии в сектор Газа прекращается.

"Я подписал приказ, предписывающий электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа", - написал Кац в социальной сети X (ранее Twitter).

Он отметил, говоря об электроснабжении Газы, что "так, как было раньше, больше не будет".

The Times of Israel отмечает, что сектор Газа в значительной степени полагается на Израиль в том, что касается электроэнергии и импорта топлива для производства электричества.

В свою очередь издание The Jerusalem Post сообщает, что компания Israel Railways в сотрудничестве с ЦАХАЛом запустит специальные поезда с севера на юг страны для военных, которых срочно перебрасывают к Газе.

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. В свою очередь жертвами ответных израильских ударов по сектору Газа, по данным палестинского Минздрава, стали около 200 человек, более 1,6 тыс. получили ранения.